Футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с исполняющим обязанности главного тренера Андреем Демченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает

В связи с тем, что обе стороны не пришли к согласию относительно условий контракта, было принято решение о разрыве отношений.

Сообщается, что в настоящее время клуб ведет поиски нового наставника.

Напомним, что "Львов" в новом сезоне УПЛ изменит ровенский "Верес", который будет выступать во Второй лиге Украины.

Как сообщал голкипер Денис Бойко, который в прошлом сезоне выступал за киевское "Динамо" на правах аренды, заключил полноценный договор с "бело-синими".

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