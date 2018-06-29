|Новичок УПЛ остался без наставника
|29.06.2018 19:45
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Футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с исполняющим обязанности главного тренера Андреем Демченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает
В связи с тем, что обе стороны не пришли к согласию относительно условий контракта, было принято решение о разрыве отношений.
Сообщается, что в настоящее время клуб ведет поиски нового наставника.
Напомним, что "Львов" в новом сезоне УПЛ изменит ровенский "Верес", который будет выступать во Второй лиге Украины.
Как сообщал голкипер Денис Бойко, который в прошлом сезоне выступал за киевское "Динамо" на правах аренды, заключил полноценный договор с "бело-синими".
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