"Медійна ініціатива за права людини" составляет уточненный список граждан РФ, которые осуждены или находятся под судом в Украине. Возможно, перечень заинтересует российскую сторону и она начнет процедуру обмена, рассказала координатор организации, журналист Ольга Решетилова. Активисты требуют обмена украинских политзаключенных на россиян, находящихся в местах лишения свободы в Украине Фото: ЕРА В списке, который "Медійна ініціатива" обнародовала 7 июня, было 19 фамилий россиян. В последующие дни удалось выяснить данные еще шести человек, рассказала Решетилова.В то же время прежний уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассказала активистам, что только около 300 граждан РФ могут отбывать наказание или ожидать приговора в Украине, причем не только по статьям, связанным с вооруженным конфликтом на Донбассе."Сейчас будем работать над этим списком. Возможно, еще кто-то из заключенных заинтересует Кремль настолько, что можно будет говорить об обмене", – заявила Решетилова.По ее словам, Служба безопасности Украины засекречивает эти данные, а сведения, получаемые от ОРДЛО, крайне неточны. Список составляется на основе материалов Единого реестра судебных решений и личного общения с фигурантами дел и их адвокатами, пояснила координатор."Нынешний список мы начали готовить полгода назад. Раздавали материалы дипломатам, украинским должностным лицам, чтобы показать: предмет для переговоров есть. В силу понятных причин не хотели публичности: украинский и российский списки не могут быть релевантны. Но ситуация стала критической. В России умирают наши граждане, брошенные в тюрьмы по политическим мотивам. И тут не до деликатности, мы обнародовали перечень, а сейчас его быстро дорабатываем", – сказала она.Ирина Геращенко, представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, заявляла, что Украина готова передать российской стороне 23 граждан РФ в обмен на украинских политзаключенных.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.28 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об украинских политзаключенных.В тексте резолюции говорится, что около 70 граждан Украины, которых удерживает РФ, являются политзаключенными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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