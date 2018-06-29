Представители Министерства экономики и энергетики Германии не подтвердили информацию о том, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации на проект газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила представитель министерства Беате Барон, передает DW .

Она отметила, что ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло. Также она указала, что в октябре прошлого года во время германо-американских консультаций выработали соглашение, которое предполагает, что Соединенные Штаты Америки предварительно не будут распространять санкции на проекты в газовой сфере, которые заключили до августа 2017 года.

В то же время нет информации о том, сохранится ли это предварительное решение.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, введенные Соединенными Штатами Америки санкции в отношении Российской Федерации не повлияют на строительство газопровода "Северный поток-2".

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