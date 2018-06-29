Кремль признает наличие трудностей в переговорах по посещению удерживаемых лиц, однако эффективность работы омбудсменов должны оценивать лидеры Украины и России. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со ссылкой на ТАСС передает .

"Там по-прежнему происходит довольно проблематична ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что довольно большой недостаток доверия взаимного, но полная пока раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, так как именно они давали поручения своим подчиненным", - заявил представитель Кремля

Песков напомнил, что у российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве".

"И действительно без предварительного уведомления ее коллега Денисова приехала сюда (в РФ), - добавил он. - Здесь главным образом - это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений".

По оценке представителя Кремля, "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и совершенно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России".

Как сообщал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

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