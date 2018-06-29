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Кулеба: Решение Бюро ПАСЕ не гарантирует возвращения России в Ассамблею
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29.06.2018 19:56
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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба
заявил, что возвращение российской делегации без всяких условий
дискредитирует как ПАСЕ, так и Совет Европы. Кулеба: Решение
Бюро ПАСЕ является серьезным шагом для удовлетворения российских
требований Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "Это решение является
серьезным шагом для удовлетворения российских требований. Но оно
еще не гарантирует того, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ без
выполнения условий резолюций ассамблеи", – отметил Кулеба.По
словам дипломата, возвращение российской делегации без всяких
условий дискредитирует как ПАСЕ, так и Совет Европы."Следующие бои
будут происходить в комитетах ПАСЕ и во время октябрьской сессии
ассамблеи. Украина подтверждает свою позицию, что безусловное
возвращение России дискредитирует ассамблею и Совет Европы в целом
и будет ударом по эффективности организации", – добавил
он.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле
2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных
действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла
резолюцию, в которой продлила санкции против
России и лишила ее права голоса до апреля.В знак протеста
делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В
течение 2016 года и прошедших девяти месяцев 2017-го делегация
РФ не принимала участия в работе ассамблеи. В сентябре
вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не
будет финансировать ПАСЕ в 2018 году.Сумма ежегодного взноса России
на финансирование ПАСЕ составляет около €40 млн.29 июня 2018 года
Бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение
о срочной разработке решения, которое позволит вернуть
российскую делегацию к работе в ассамблее.В этот же
день председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп
от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что в случае
возвращения в ассамблею делегации РФ Украина может прекратить
работу в этой "дискредитировавшей себя организации".
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