Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что возвращение российской делегации без всяких условий дискредитирует как ПАСЕ, так и Совет Европы. Кулеба: Решение Бюро ПАСЕ является серьезным шагом для удовлетворения российских требований Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "Это решение является серьезным шагом для удовлетворения российских требований. Но оно еще не гарантирует того, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ без выполнения условий резолюций ассамблеи", – отметил Кулеба.По словам дипломата, возвращение российской делегации без всяких условий дискредитирует как ПАСЕ, так и Совет Европы."Следующие бои будут происходить в комитетах ПАСЕ и во время октябрьской сессии ассамблеи. Украина подтверждает свою позицию, что безусловное возвращение России дискредитирует ассамблею и Совет Европы в целом и будет ударом по эффективности организации", – добавил он.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля.В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В течение 2016 года и прошедших девяти месяцев 2017-го делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи. В сентябре вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не будет финансировать ПАСЕ в 2018 году.Сумма ежегодного взноса России на финансирование ПАСЕ составляет около €40 млн.29 июня 2018 года Бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.В этот же день председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что в случае возвращения в ассамблею делегации РФ Украина может прекратить работу в этой "дискредитировавшей себя организации". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пасе что европы делегации года Теги: политика