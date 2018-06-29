Россия приближается к возможности эксплуатации турбин и их использования для обеспечения Крыма электричеством

"Тестирование турбины указывает на то, что Россия приближается к возможности эксплуатации турбин и их использования для обеспечения Крыма электричеством", - сообщает Reuters .

После аннексии полуострова в Крыму периодически происходит отключение электричества. Украина из-за оккупации прекратила поставлять свет на полуостров, что раньше было его основным источником энергии.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что в аннексированном Крыму снизился уровень освещенности на 26%.

Напомним, в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым. В немецком концерне Siemens заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.