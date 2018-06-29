|Россия впервые испытала турбину Siemens в Крыму несмотря на санкции
|29.06.2018 19:58
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Россия приближается к возможности эксплуатации турбин и их использования для обеспечения Крыма электричествомМинистерство энергетики России заявило, что провело первое испытание немецкой турбины Siemens, которую установили в аннексированном Крыму вопреки санкциям Евросоюза.
Фото: Reuters
"Тестирование турбины указывает на то, что Россия приближается к возможности эксплуатации турбин и их использования для обеспечения Крыма электричеством", - сообщает Reuters.
После аннексии полуострова в Крыму периодически происходит отключение электричества. Украина из-за оккупации прекратила поставлять свет на полуостров, что раньше было его основным источником энергии.
Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что в аннексированном Крыму снизился уровень освещенности на 26%.
Напомним, в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым. В немецком концерне Siemens заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.
Сначала в РФ отрицали факт таких поставок, но впоследствии дочерняя структура российской корпорации "Ростех" "Технопромэкспорт", которая купила газовые турбины Siemens в совместном предприятии немецкой компании и "Силовых машин", подтвердила факт их поставки в Крыму после модернизации.