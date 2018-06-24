В подготовке к свадьбе требовательными становятся даже самые неприхотливые мужчины. Особенно, если речь идет о свадебной прическе. Лучше только, если прическа жениха будет правильно подобрана под его тип лица.

1. У жениха квадратный тип лица

Лучше только обладателю квадратного типа лица подойдут прически, смягчающие и как бы вытягивающие вверх квадратные очертания скул и лба. То есть, любая неквадратная форма. Это ! Стоит избегать слишком коротких или слишком длинных волос, так как они только подчеркнут квадратность.

2. Треугольный тип лица

Такая форма лица смотрится довольно резко и нуждается в смягчении. Сделать это можно с помощью мягких линий , без острых правильных углов, например, многослойная стрижка.

3. Круглое лицо

Если тебе попался круглолицый молодец, подбери ему прическу, подчеркивающую черты лица и отвлекающую внимание от пухлых щек и подбородка. Сгладит круглые формы прическа сорванца, при которой волосы торчат в разные стороны. Благодаря такой взъерошенности круглое лицо визуально становится ближе к квадратному.

4. Грушевидное лицо

Лицо, узкое вверху и широкое у подбородка, называется грушовидным. Сгладить его формы поможет объем на макушке и у висков, а также спадающими к скулам прядями.

5. Овальная форма

Как правило, овальной форме лица идут практически все прически, из-за чего его часто называют идеальным. Если у твоего избранника именно такое, можешь расслабиться – любая форма и длина его только украсит.

Совет жениху

Кроме названных форм лица, существуют смешанные. Подбирать прически под них лучше с помощью профессионального мастера. Кроме того, при выборе прически руководствуйся и «лицевыми факторами» — формой бровей, губ, наличием усов или бакенбардов.

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