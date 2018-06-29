Сотни украинских туристов застряли в аэропорту Монастир в Тунисе, люди уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков.

В общем, в "плену" оказалось около 300 граждан Украины, передает со ссылкой на .

Пассажиры жалуются, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату туристов домой. Отмечается, что часть туристов сейчас находится в аэропорту, другую часть отвезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что - кто-то обещает вылет, кто говорит - сегодня вылета не будет", - говорят пострадавшие.

Консульство Украины в Тунисе сообщило, что остановка рейса возникла из-за отсутствия топлива для заправки самолета.

"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако подробная информация будет известна позже", - рассказали дипломаты.

В авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из , Львова и Харькова до Монастира (Тунис) также отменили из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

"Авиакомпания Bravo имеет все технические возможности для выполнения данных рейсов. Соответствии с заключенным соглашением между авиакомпанией Bravo и туристическим оператором Oasis, клиент должен оплатить счет до осуществления рейса, а также оплатить все аэропортовые сборы и налоги по факту выполнения рейса", - отметили в авиакомпании.

Авиаперевозчик заявляет, что остановка рейса произошла по вине туроператора.

"По всем вопросам об отмене данных рейсов, получение компенсации обращайтесь к туроператору Oasis", - говорится в сообщении авиакомпании.

При этом туроператор Oasis Travel перекладывает ответственность на авиакомпанию.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживание и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно следовательно отказалась их выполнять 27/06/2018", - заявили в туристической компании.

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