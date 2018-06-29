Правозащитник Владимир Чемерис считает, что большинство политических заключенные как в Российской Федерации, так и в Украине являются простыми людьми, которые высказали "другую точку зрения". Такое мнение он выразил в эксклюзивном комментарии телеканалу NEWSONE .

"Если мы хотим, чтобы человек вернулся на родину, главное - не проводить политкампании вокруг того, что надо унизить визави, чтобы он был вынужден согласиться именно на наши условия, главное - судьба человека", - сказал правозащитник.

Чемерис заявил, что в настоящее время вокруг украинского режиссера Олега Сенцова идет такая же политическая кампания, как ранее вокруг народного депутата Надежды Савченко.

Он отметил, что россиян, которых удерживают в Украине, в основном обвиняют в государственной измене.

"Знаю, что те люди, которые удерживаются в Украине, даже не обвиняются в насильнических действиях, а обвиняются в госизмене. Один из членов Верховного Суда даже пошутил про то, что надо создавать "антигосизменческий" суд - столько уже этих людей", - пояснил Чемерис.

Также правозащитник указал, что Служба безопасности создает так называемый обменный фонд, обвиняя людей в государственной измене, чтобы потом их можно было "выменять" на украинцев.

"Кампания СБУ и власти - надо обвинить как можно больше людей в госизмене и потом их обменивать. Это не имеет никакого отношения к правам человека и остальным вещам. Или мы меняем одних на других, или выполняем то, что записано во Всеобщей декларации прав человека и Европейской Конвенции По Правам Человека", - резюмировал он.

Как сообщал svodka.net ранее, в Российской Федерации украинского политического заключенного Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу .

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