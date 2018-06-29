Только в июне погибли более 170 человек, из которых около 20 - дети

Об этом сообщает ГСЧС.

Только в июне погибли более 170 человек. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде, как отмечают спасатели, является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

"Так, с началом купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев. Граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления и звонок на "101".

В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и между детей. Дети отправляется на местные ставки и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти" , - отмечают в ГСЧС.

Спасатели напоминают, что отдых у водоемов и употребление алкогольных напитков - вещи не совместимые, а также призывают соблюдать правила безопасности:

- отдыхать и купаться можно только на умышленно оборудованных пляжах;

- нельзя нырять в незнакомых местах;

- не следует оставлять детей без присмотра у воды и позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- не следует заплывать далеко, плавать в одиночестве;

- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- нельзя приближаться к судам, лодок и катеров, которые проплывают близко вас,

- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

- нельзя плавать в воде более 20 минут, это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут

- следует следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.