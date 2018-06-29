В рамках 21-го в истории чемпионата мира по футболу подбежал к завершению групповой этап соревнований, сообщает

На данный момент голеадорськи качества лучше продемонстрировал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Англичанин огорчил соперников 5-ть раз в том числе отправил хет-трик в сетку ворот Панамы.

На один мяч от него отстают Криштиану Роналду и бельгиец Лукаку. По три гола в активе имеют Коста из Испании и Черышев из России.

Примечательно, что на данном групповом этапе главных футбольных соревнованиях четырехлетия произошло значительное количество голов в свои ворота - 9. Кроме того, на мундиале установлен рекорд - все 32 сборные отличились хотя бы одним забитым голом.

Лучшим ассистентом турнира является шведский атакующий полузащитник Виктор Клаэссон - 3 результативных паса.

Стоит отметить, что защитник сборной Испании Серхио Рамос за три матча отдал рекордные 324 передачи. Вслед за футболистом "Реала" расположились Тони Кроос (320) и Иско (297).

Заметим, что лучшим вратарем группового этапа стал мексиканец Гильермо Очоа. В активе голкипера 17 сделанных сэйвов. На счету Каспера Шмайхеля (Дания) и Чо Хён У (Южная Корея) по 12.

Напомним, футбольные сборные Бельгии и Англии, которые уже досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу, распределяли первые два места в группе G.

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