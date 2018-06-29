Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который не попал в заявку своей сборной на Кубок мира-2018, поделился впечатлениями от успехов команды на турнире, передает со ссылкой на .

"Еще перед стартом Кубка мира говорил, что они далеко пройдут и не исключено, что выиграют кубок. Я очень рад. Горжусь тем, что я швед, я везде вожу с собой шведский флаг.

Я захватил мир, теперь его захватывает сборная Швеции. Любая команда, кому предстоит сыграть против этой сборной, должна ждать сложного матча. Думаю, все это понимают.

Они показали это и продолжат в том же духе. Матч со Швейцарией будет сложным, это европейское противостояние. Швеция обыграла две неевропейские команды, но уступила Германии. Но я не думаю, что это будет иметь здесь какое-то значение. Уверен, они все сделают правильно, а мы их поддержим", - цитирует Златана AS.

Сборная Швеции заняла первое место в группе F, оставил позади Мексику, Корею и Германию.

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