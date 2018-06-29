|
Саакашвили назвал заочный приговор в отношении него результатом "животного страха" со стороны Иванишвили
|
29.06.2018 20:20
|
Экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили
инициировал вынесение заочного приговора в отношении экс-президента
Грузии Михаила Саакашвили, потому что боится возвращения последнего
на родину, считает Саакашвили. Саакашвили: Вынесение приговора
инициировал Иванишвили Фото: ЕРА По словам Саакашвили, Иванишвили
инициировал вынесение такого приговора, "потому что четко знает,
что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим
падет в течение нескольких дней".Экс-президент Грузии также обвинил
президента РФ Владимира Путина в том, что тот дал "четкое задание"
осудить его в Грузии. По мнению Саакашвили, ненависть Путина к
нему объясняется тем, что вместе с соратниками в Грузии и Украине
он показал: существует альтернатива системе олигархата и коррупции,
на которой держится власть Путина."Я доказал на примере, на
пальцах, что можно жить без олигархата, без коррупции, без лжи,
можно развиваться и без нефтедолларов, и можно даже не становиться
на колени перед разными капризами Путина и его шайки", –
подчеркнул Саакашвили.28 июня стало известно, что суд города
Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении
депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика
заочно приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и
три месяца лишили права занимать определенные должности.По данным
грузинской прокуратуры, Саакашвили выступает в качестве обвиняемого
еще в четырех уголовных производствах.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира