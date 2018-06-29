Состояние Станислава Клиха ухудшилось

В комментарии "Прямом" мама политзаключенного Тамара Клих рассказала, что во время последней встречи с ее сыном адвокат отметил значительное ухудшение его здоровья.

"На сегодня я заказала разговор с ним. Разговор не состоялся, так как его отправили в психиатрическую больницу", - заявила Тамара Клих.

Последний раз Станислав разговаривал со своей мамой 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

Вместе с тем, российская правозащитница Татьяна Щур сообщила в Facebook, что 27 июня сотрудники Верхнеуральской тюрьмы отказали матери политзаключенного в телефонном разговоре с сыном из-за отсутствия Клиха.

" Обращайтесь письменно с запросом в ГУФСВН", - сказали ей тюремщики.

"Вероятно его могли отправить в психоневрологическую клинику, как давно собирались: в Стаса состояние тяжелое. По свидетельству адвоката, сознание спутанное, язык "плывет"... Он не ориентируется в разговоре ... Психолога, который 26 июня приехал с адвокатом и собирался второй раз его посетить, не пустили", - рассказала правозащитница.

Она также опубликовала фото, сделанное адвокатом Романом Качановым в январе 2018 года, на котором Клих показывает следы пыток, которым он подвергся во время ареста и "обработки" до и во время суда.

Напомним, 8 июня первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила со ссылкой на слова матери политзаключенного во время встречи с президентом Петром Порошенко, что осужденный в России украинец Станислав Клих заявил адвокату, что объявляет голодовку.

26 мая суд Чечни приговорил украинца Карпюка до 22,5 лет заключения, и Клиха - к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. В то же время, стороной обвинения не было предоставлено никаких доказательств того, что Клих и Карпюк находились в Чечне в этот период.

В июне в Грозном против осужденного украинца Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клиху месяц до 20 лет колонии.

По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицали все обвинения, Клих заявил, что вообще никогда не был в Чечне. Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что Клих сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.