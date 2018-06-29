Осужденного в РФ украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу.

Об этом сообщила мать политзаключенного Тамара Клых в эфире одного из украинских телеканалов, передает

"На сегодня я заказала разговор с ним, разговор не состоялся, его отправили в психиатрическую больницу. Я позвонила Татьяне Щур, правозащитнице в России... Она говорит, что был у него адвокат, сказал, что он в очень плохом состоянии, даже не смог с ним поговорить. Говорит - "я думаю, что его отправят в больницу", - сообщила она.

Добавим, что правозащитница Татьяна Щур сообщила , что сейчас точной информации о местонахождении Клыха у нее нет, но вероятно известно это станет в следующий понедельник.

"Смогу точно сказать (относительно местонахождения Клих - ред.) не раньше понедельника, когда туда поедет наш адвокат. Сейчас это только предположение (нахождения Клих в психбольнице - ред.), но основанное на большой вероятности", - сообщила Т.Щур.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обратилась к Омбудсмену РФ относительно независимого медицинского обследования Станислава Клиха и его освобождения по гуманитарным основаниям.

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