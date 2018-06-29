Трое детей госпитализированы

Как сообщили в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находилось 49 детей и 11 взрослых, все они возвращались с отдыха из Болгарии, пишет "Укринформ".

В результате аварии трое детей 10, 13 и 14 лет получили травмы, их доправили в местную больницу. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

Все пассажиры автобуса до прибытия другого транспортного средства были доставлены в локальный Дворец культуры.

По предварительным данным полиции, авария произошла по вине 52-летнего водителя, гражданина Украины, который потерял управление транспортным средством, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

Начато уголовное производство по статье "Причинение телесных повреждений по неосторожности".

Фото: mediafax.ro

Напомним, на Львовщине посол Швейцарии попал в тройную ДТП .