|В Румынии перевернулся автобус с украинцами, пострадали дети
|29.06.2018 20:29
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Трое детей госпитализированыНа территории румынского уезда Констанца неподалеку от населенного пункта имени Михаила Когэлничану перевернулся автобус с гражданами Украины.
Фото: mediafax.ro
Как сообщили в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находилось 49 детей и 11 взрослых, все они возвращались с отдыха из Болгарии, пишет "Укринформ".
В результате аварии трое детей 10, 13 и 14 лет получили травмы, их доправили в местную больницу. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте ДТП.
Все пассажиры автобуса до прибытия другого транспортного средства были доставлены в локальный Дворец культуры.
По предварительным данным полиции, авария произошла по вине 52-летнего водителя, гражданина Украины, который потерял управление транспортным средством, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.
Начато уголовное производство по статье "Причинение телесных повреждений по неосторожности".
Фото: mediafax.ro
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