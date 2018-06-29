Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки после саммита , который состоится 11-12 июля. Намерен говорить о войнах в Сирии и Украины, заявлял Трамп.

Что о предстоящих переговорах пишут в мировых СМИ, передает со ссылкой на .

The Times, Великобритания:

Растет беспокойство за перспективы заключения Трампом "мирного договора" с Путиным.

Саммит и встреча Трампа и Путина могут привести к тому, что Трамп признает аннексию Крыма и смягчит антироссийские санкции в обмен на перемирие на востоке Украины.

Трамп может признать аннексию Крыма Россией

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон отрицает это предположение. Иэн Бонд, прежний посол Великобритании в Латвии, который теперь является директором по вопросам внешней политики в Центре европейских реформ, сказал: "Вероятность того, что ситуация будет развиваться в неблагоприятном ключе, очень высока, поскольку Трамп может отменить осенние военные учения , признать аннексию Крыма Россией и связать между собой торговлю и безопасность".

Washington Post, США:

Причины для напряженности в отношениях между и Россией очевидны. Москва захватила украинский Крым, развязала войну на Востоке Украины, вторглась в Сирию, чтобы спасти тамошнего диктатора Башара Асада, а потом вмешивалась в избирательную кампанию , чтобы помочь Дональду Трампу победить Хиллари .

Кроме того, Россия отравила экс-шпиона на британской территории и вмешивалась в выборы других демократических стран. Но в среду в Кремле президент отверг все это в сторону и обвинил Америку в плохих отношениях. Встретившись с советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, Путин провозгласил: напряжение в отношениях - это "в основном результат интенсивной политической битвы внутри ". А потом товарищ российского президента Юрий настоял, что Россия "точно не вмешивалась в американские выборы в 2016-м". В четверг утром Трамп повторил за россиянами в Twitter: "Россия продолжает говорить, что они не причастны к вмешательству в наши выборы".

Разведка установила, что Россия пыталась повлиять на американские выборы. Разве трудно указать Путину на его недопустимое поведение?

Но разведуправления установили, что Россия пыталась повлиять на американские выборы, развернув различные кампании: от кибератак до распространения фейков в социальных сетях. Разве трудно указать Путину на его недопустимое поведение? Окончательные оценки российского влияния на выборы еще предстоит завершить. Но Болто в прошлом году называл российское поведение "настоящим актом войны". Он подчеркивал, что Вашингтон будет "вести переговоры с Россией на своих условиях". И что же теперь?

Встречи могут быть продуктивными, даже когда страны находятся в конфликте. Теоретически разговор тет-а-тет между Трампом и Путиным в Хельсинки может быть полезным. Но встреча с целью задобрить российского президента - это наивная глупость. Такое задабривания, жертвами которого станут традиционные демократические союзники , будет опасным и вредным.

Пока советник президента Болтон льстил Путину, Россия участвовала в зверствах на территории Сирии

Пока Болтон льстил Путину, Россия участвовала в зверствах на территории Сирии. , Россия и Иордания в прошлом году организовали переговоры о перемирии на сирийском юго-западе вдоль иорданских границ и Голанских высот. Недавно предостерегли Россию и ее сирийских союзников не проводить бомбардировки в этом регионе, особенно в городе Дараа, который контролируют оппозиционные силы. Госдепартамент подчеркнул, что российские агрессивные действия будут иметь "серьезные последствия". Госсекретарь Майк Помпео позвонил министру иностранных дел Сергею Лаврову и сказал, что атаки недопустимы. Но все напрасно, войска Асада бомбят регион.

Вот что происходит, когда Трамп подает сигнал, что он не желает выступить против российской поведения. Это ставит в очень опасную позицию. Или Трамп потерял ощущение того, что на самом деле входит в жизненно важные интересы , или какие-то другие неизвестные до сих пор причины, почему он "прогибается".

New York Times, США:

Американским лидерам полезно встречаться с врагами, ведь это помогает обсудить спорные вопросы и разрешить конфликты. Но на этот раз переговоры станут встречей родственных душ, и в этом заключается опасность для .

На встрече Трамп должен поднять вопрос об аннексии Крыма, действиях Москвы на востоке Украины и ее вероятное вмешательство в выборы в . Но ожидать этого не стоит - хозяин Белого Дома скорее снова поздравит Путина с переизбранием на должность и порадует кремлевского лидера рассказами о спорах с союзниками.

Лидерам полезно встречаться с врагами, это помогает решить конфликты. Но на этот раз переговоры станут встречей родственных душ, и в этом заключается опасность

Главные советники Трампа по нацбезопасности смотрят на угрозу со стороны России более трезво, чем Трамп. Так же как и республиканцы, контролирующие Сенат. Именно на них теперь лежит наибольшая ответственность за то, чтобы убедить господина Трампа, что во время переговоров с Путиным на карту будет поставлена ​​безопасность страны. Поэтому он должен хорошо подготовиться к встрече.

Die Welt, Германия:

Соглашение между Трампом и Путиным станет для Европы кошмаром.

Недавно Трамп ошарашил своих союзников на саммите G7 в Канаде. Пожалуй, без консультаций со своими советниками, он потребовал вернуть в "семерку" Россию, исключенного из G8 из-за аннексии Крыма.

Путин приблизится к созданию мирового порядка, при котором России дадут полную свободу действий на постсоветском регионе

После скандального саммита с Кимом Чен Ыном Трамп, кажется, окончательно убедился в своих дипломатических способностях и решил теперь проверить их на Путине. Если встреча состоится, то Путин, вероятно, приблизится к своим долгосрочных целей благодаря легитимации Трампом. Иными словами, к созданию мирового порядка, при котором путинскую аннексию Крыма будут терпеть без санкций, а Европа и предоставят России полную свободу действий на постсоветском регионе.

Что думает по этому поводу Трамп - озадачивает даже его ближайшее окружение. Как говорят, на саммите G7 в Канаде он во время обеда с другими главами государств сказал, что Крым - российский, потому что там говорят по-русски. Правда, внешняя политика правительства Трампа до сих пор была другой. Шесть месяцев назад он впервые разрешил экспорт противотанкового оружия в Украине. В марте Трамп продлил на год антироссийские санкции, введенные через аннексию Крыма. В апреле вступили в силу новые санкции против российских олигархов, которые повлекли за собой падение курса рубля к доллару.

Впервые президенты Дональд Трамп и лично встретились 7 июля в прошлом году во время саммита в Германии. Договорились о создании дипломатического канала по Украине, о перемирии на юго-западе Сирии, создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира