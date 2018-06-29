Вместо первой ракетки Украины Александра Долгополова в основной
сетке Wimbledonвыступит Симоне Болелли из Италии. Последний матч
Долгополов провел 14 мая на турнире в Риме Фото: EPA Вместо
украинца в основной сетке турнира выступит Симоне Болелли из
Италии. В первом раунде соревнований он проведет встречу с
уругвайцем Пабло Куэвасом.Последний матч Долгополов провел 14 мая
на турнире в Риме, где уступил сербу Новаку Джоковичу. После этого
украинец отказался от участия в Roland Garros.Вторая ракетка
Украины Сергей Стаховский, получивший wild card, в первом
круге Wimbledon встретится с португальцем Жуаном
Соузой. Лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина в
стартовом раунде основной сетки турнира сыграет с немкой
Татьяной Марией.
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