Вместо первой ракетки Украины Александра Долгополова в основной сетке Wimbledonвыступит Симоне Болелли из Италии. Последний матч Долгополов провел 14 мая на турнире в Риме Фото: EPA Вместо украинца в основной сетке турнира выступит Симоне Болелли из Италии. В первом раунде соревнований он проведет встречу с уругвайцем Пабло Куэвасом.Последний матч Долгополов провел 14 мая на турнире в Риме, где уступил сербу Новаку Джоковичу. После этого украинец отказался от участия в Roland Garros.Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский, получивший wild card, в первом круге Wimbledon встретится с португальцем Жуаном Соузой. Лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина в стартовом раунде основной сетки турнира сыграет с немкой Татьяной Марией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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