|Мэром Амстердама впервые за многие века станет женщина
|29.06.2018 20:37
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Ранее политик была лидером левой партии GroenLinksГородской совет Амстердама принял решение о назначении 52-летней Фемке Галсемы на пост мэра города.
Фото: GETTY IMAGES
В то время как мэрами большинства городов в Нидерландах являются женщины, Амстердам и Роттердам никогда не имели женщину-мэра. Должность мэра в Амстердаме появилась в 1343 году, - сообщает ВВС.
Для вступления Галсемы на должность ее кандидатуру должно одобрить правительство и принять король Виллем-Александр, однако эта процедура считается формальностью.
Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks.
Галсему номинировали после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.
Они заявили, что для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину "было бы тревожно".
Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав нового правительства, подавляющее большинство должностей в котором получили женщины.