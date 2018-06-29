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Мэром Амстердама впервые за многие века станет женщина
29.06.2018 20:37
Мэром Амстердама впервые за многие века станет женщина
Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks
Городской совет Амстердама принял решение о назначении 52-летней Фемке Галсемы на пост мэра города.
Мэром Амстердама впервые за многие века станет женщина Фото: GETTY IMAGES

В то время как мэрами большинства городов в Нидерландах являются женщины, Амстердам и Роттердам никогда не имели женщину-мэра. Должность мэра в Амстердаме появилась в 1343 году, - сообщает ВВС.

Для вступления Галсемы на должность ее кандидатуру должно одобрить правительство и принять король Виллем-Александр, однако эта процедура считается формальностью.

Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks.

Галсему номинировали после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.

Они заявили, что для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину "было бы тревожно". 

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав нового правительства, подавляющее большинство должностей в котором получили женщины.

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