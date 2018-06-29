Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks

В то время как мэрами большинства городов в Нидерландах являются женщины, Амстердам и Роттердам никогда не имели женщину-мэра. Должность мэра в Амстердаме появилась в 1343 году, - сообщает ВВС.

Для вступления Галсемы на должность ее кандидатуру должно одобрить правительство и принять король Виллем-Александр, однако эта процедура считается формальностью.

Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks.

Галсему номинировали после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.

Они заявили, что для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину "было бы тревожно".