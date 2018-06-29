Создание Высшего антикоррупционного суда в Украине может быть сокращено с 9 до 6 месяцев. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире одного из телеканалов, передает

"Антикоррупционный суд будет создаваться, эту процедуру Президент попросил ускорить. Хотя она должна длиться 9 месяцев, я думаю, будет сокращена до 6 месяцев. Скорее проведут набор этих судей", - заявила И.Луценко.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Добавим, что 14 июня закон о Высшем антикоррупционный суд, принятый украинским парламентом 7 июня, вступил в силу

Как сообщал Высший антикоррупционный суд Украины сможет вынести приговоры уже в первой половине 2019.

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