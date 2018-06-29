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Россия испытала турбину Siemens в Крыму - Reuters
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29.06.2018 20:44
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На одной из электростанций в оккупированном Крыму прошли испытания
газовой турбины, сообщило министерство энергетики РФ. Как отмечает
агентство Reuters, речь идет о турбине Siemens, поставленной на
полуостров вопреки санкциям. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Российские чиновники инспектировали строящиеся
электростанции в оккупированном Крыму Фото: minenergo.gov.ru
"За текущую неделю произошло два знаковых события – первые
энергоблоки Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС выдали первые
мегаватты... В рамках выполнения программы пусконаладочных работ
первых энергоблоков успешно проведены паровые продувки котлов и
паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с
последующим набором мощности газовой турбины с выдачей мощности в
сеть", – говорится в сообщении.Министерство не уточняет, на
какой из ТЭС прошло испытание турбины.Агентство Reuters пишет, что
речь идет о турбине немецкой фирмы Siemens, поставленной в
оккупированный Крым в 2017 году вопреки санкционным
запретам.Эксперты заявляли, что России будет сложно начать
эксплуатацию турбин и активировать программное обеспечение к
ним без помощи консультантов Siemens. Однако, как отмечает
агентство, тестирование показало, что Россия максимально
приблизилась к запуску турбин.В июле 2017 года стало
известно, что две турбины производства Siemens прибыли в порт
оккупированного Севастополя.Siemens заявила, что не поставляла
турбины в Крым, и подала в суд иски по этому делу. В декабре
Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате оборудования из
Крыма. Строящиеся электростанции на полуострове начнут работу
до конца 2018 года, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.В связи
с поставками турбин Siemens в Крым Евросоюз ввел санкции против
трех россиян и трех российских компаний. В санкционный список
ЕС попал замминистра энергетики России Андрей Черезов.Санкции
Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать
технологии и материалы для энергетического сектора полуострова.
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