На одной из электростанций в оккупированном Крыму прошли испытания газовой турбины, сообщило министерство энергетики РФ. Как отмечает агентство Reuters, речь идет о турбине Siemens, поставленной на полуостров вопреки санкциям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Российские чиновники инспектировали строящиеся электростанции в оккупированном Крыму Фото: minenergo.gov.ru "За текущую неделю произошло два знаковых события – первые энергоблоки Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС выдали первые мегаватты... В рамках выполнения программы пусконаладочных работ первых энергоблоков успешно проведены паровые продувки котлов и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины с выдачей мощности в сеть", – говорится в сообщении.Министерство не уточняет, на какой из ТЭС прошло испытание турбины.Агентство Reuters пишет, что речь идет о турбине немецкой фирмы Siemens, поставленной в оккупированный Крым в 2017 году вопреки санкционным запретам.Эксперты заявляли, что России будет сложно начать эксплуатацию турбин и активировать программное обеспечение к ним без помощи консультантов Siemens. Однако, как отмечает агентство, тестирование показало, что Россия максимально приблизилась к запуску турбин.В июле 2017 года стало известно, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя.Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, и подала в суд иски по этому делу. В декабре Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате оборудования из Крыма. Строящиеся электростанции на полуострове начнут работу до конца 2018 года, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.В связи с поставками турбин Siemens в Крым Евросоюз ввел санкции против трех россиян и трех российских компаний. В санкционный список ЕС попал замминистра энергетики России Андрей Черезов.Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора полуострова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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