По мнению главы правительства, "все мифы, которые навязываются относительно трансформаций, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств - в основном манипуляции"

Гройсман утверждает, что руководительница МЗ Ульяна Супрун - человек, способный ломать схемы, которые десятилетиями существовали в медицинской сфере.

"Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, которая приехала сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере" , - цитирует премьер-министра "Правительственный портал".

"Сейчас мы закупаем препараты, что заранее готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. Например, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики соответствии с календарным планом вакцинации" , - заявил глава правительства.

Он отметил, что закупка - централизованная, через ООН, международные тендеры.

"Чтобы попробовать там что-то украсть, надо быть больным на голову! Сейчас есть попытки навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и опять все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения. И процесс пошел. Уже 9 млн украинцев заключили договора на обслуживание семейными врачами. Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону" , - высказался премьер.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья" . Замечания и предложения принимаются в письменном или электронном виде в течение месяца.