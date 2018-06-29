28 июня в Вашингтоне несколько сотен женщин вышли на акцию массового неповиновения против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. В ходе протестов была задержана голливудская актриса Сьюзан Сарандон. Сарандон призвала американцев продолжать бороться Фото: ЕРА "Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться", – написала актриса. Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey — Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 червня 2018 р. В конце поста она поставила хэштег "женщины не повинуются".28 июня в США прошла акция неповиновения против политики Трампа в отношении мигрантов. На 30 июня запланированы массовые протесты по всей стране.Первый антимиграционный приказ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировали несколько судов.Второй антимиграционный приказ Трамп подписал в марте 2017-го, его также заблокировали, но главный суд США разрешил частичное применение указа.После того как второй приказ утратил силу, в сентябре Трамп подписал третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован.26 июня Верховный суд США поддержал иммиграционный приказ президента.Согласно политике нулевой терпимости по отношению к нелегальным мигрантам, внедренной в апреле 2018 года, задержанных нелегалов передают в федеральные суды США, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину. По данным министерства внутренней безопасности США, с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей. 18 июня стало известно, что жена Трампа Меланья подвергла критике иммиграционную политику мужа. Трамп 20 июня подписал приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов. 21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.23 июня в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что вернули 522 ребенка в семьи нелегальных мигрантов, которые были разъединены в рамках политики нулевой терпимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки июня сша указ политики сарандон Теги: мир