Как утверждают в штабе ООС, нарушения режима прекращения огня задокументированы и материалы переданы в международные организации

"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз с запрещенного Минскими договоренностями оружия" , - сообщают в штабе ООС по состоянию на 18:00.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское позиции ООС обстреливались из гранатометов, а у Новотошковского стрелял танк.

"Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано и материалы переданы в международные организации. Потерь между личного состава на этом направлении нет" , - отмечают в штабе.

В течение дня на Горловском направлении бои велись вокруг населенного пункта Луганское.

"Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако, в результате активных боевых действий один наш военнослужащий получил ранения" , - сообщают в штабе ООС.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования стреляли по украинским военных у Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Широкино и Водяное, где боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие, а позиции ООС у Бердянского боевики российских оккупационных войск обстреливали 120-мм минометными минами. Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 июня, незаконные вооруженные формирования 28 раз открывали прицельный огонь по позициям ВСУ, 9 из которых - из тяжелого вооружения. Четверо украинских военных погибли, двое получили ранения.