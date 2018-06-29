|За день один украинский военный получил ранения в зоне боевых действий на Донбассе
|29.06.2018 20:53
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Как утверждают в штабе ООС, нарушения режима прекращения огня задокументированы и материалы переданы в международные организацииС семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали 12 случаев нарушения режима тишины боевиками на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.
Фото: ukrinform.ua
"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз с запрещенного Минскими договоренностями оружия", - сообщают в штабе ООС по состоянию на 18:00.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское позиции ООС обстреливались из гранатометов, а у Новотошковского стрелял танк.
"Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано и материалы переданы в международные организации. Потерь между личного состава на этом направлении нет", - отмечают в штабе.
В течение дня на Горловском направлении бои велись вокруг населенного пункта Луганское.
"Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако, в результате активных боевых действий один наш военнослужащий получил ранения", - сообщают в штабе ООС.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования стреляли по украинским военных у Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Широкино и Водяное, где боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие, а позиции ООС у Бердянского боевики российских оккупационных войск обстреливали 120-мм минометными минами. Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 июня, незаконные вооруженные формирования 28 раз открывали прицельный огонь по позициям ВСУ, 9 из которых - из тяжелого вооружения. Четверо украинских военных погибли, двое получили ранения.
27 июня Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.