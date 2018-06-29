|Россия подала иск против США во Всемирную торговую организацию
|29.06.2018 21:00
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Россия присоединилась к иску, который ранее инициировали представители Евросоюза, Канады, Мексики и КитаяМинистерство экономического развития России подало иск против США во Всемирную торговую организацию из-за введенных администрацией Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий.
Фото: nnm.me
Таким образом, Россия присоединилась к иску, который ранее инициировали представители Евросоюза, Канады, Мексики и Китая.
"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, которые сделали США, когда вводили свои пошлины", - заявил министр экономики России Максим Орешкин, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу российского министерства экономики.
Напомним, штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США приобрели силу 22 июня как реакция на решение Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики.
Президент США 8 марта официально объявил о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% ввозной пошлины на алюминий. Для ЕС сначала было сделано исключение, а впоследствии Трамп продлил особый режим для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Однако с 1 июня пошлины для ЕС все же были введены.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что другого выбора, кроме как начать спор с США в рамках ВТО, у Евросоюза не осталось.