Таким образом, Россия присоединилась к иску, который ранее инициировали представители Евросоюза, Канады, Мексики и Китая.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, которые сделали США, когда вводили свои пошлины", - заявил министр экономики России Максим Орешкин, сообщает "Интерфакс" , ссылаясь на пресс-службу российского министерства экономики.

Напомним, штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США приобрели силу 22 июня как реакция на решение Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики.

Президент США 8 марта официально объявил о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% ввозной пошлины на алюминий . Для ЕС сначала было сделано исключение, а впоследствии Трамп продлил особый режим для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Однако с 1 июня пошлины для ЕС все же были введены .