Полузащитник сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко действительно заинтересовал английский "Эвертон". Об этом сообщает Liverpool Echo, передает со ссылкой на .

Если клуба из Ливерпуля не удастся выкупить договор украинском, то "ириски" попытаются взять его в аренду.

В последнее время участились новости о том, что Ярмоленко может покинуть дортмундскую "Боруссию".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Тоттенхэма" и "Фенербахче".

В Дортмунд украинский хавбек перебрался из киевского "".

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