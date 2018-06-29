|В Британии появился покупатель на Ярмоленко
|29.06.2018 21:04
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Полузащитник сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко действительно заинтересовал английский "Эвертон". Об этом сообщает Liverpool Echo, передает со ссылкой на .
Если клуба из Ливерпуля не удастся выкупить договор украинском, то "ириски" попытаются взять его в аренду.
В последнее время участились новости о том, что Ярмоленко может покинуть дортмундскую "Боруссию".
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Тоттенхэма" и "Фенербахче".
В Дортмунд украинский хавбек перебрался из киевского "".
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