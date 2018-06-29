|Королеві Єлизаветі раптово стало погано
|29.06.2018 21:08
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"Королева почуває себе погано через погоду сьогодні, і вона прийняла рішення не бути присутньою на ранковому служінні... в честь 200-річчя ордена Святих Михайла і Георгія", - повідомляється в заяві.
Повідомляється, що Єлизавету II на службі замінив принц Едвард, герцог Кентський.
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