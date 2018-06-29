Погода, Новости, загрузка...
Королеві Єлизаветі раптово стало погано
29.06.2018 21:08
Букінгемський палац офіційно повідомив причину відсутності 92-річної королеви Єлизавети ІІ на спеціальній службі в соборі Святого Павла:

"Королева почуває себе погано через погоду сьогодні, і вона прийняла рішення не бути присутньою на ранковому служінні... в честь 200-річчя ордена Святих Михайла і Георгія", - повідомляється в заяві.

Повідомляється, що Єлизавету II на службі замінив принц Едвард, герцог Кентський.

1458_0-4s3cof6jqvvv.jpg (17.8 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Меган Маркл показала вагітний животик
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми
Тіна Кароль налякала обличчям без макіяжу (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить