По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самая
распространенная причина несчастных случаев на воде – несоблюдение
гражданами правил безопасного поведения. С наступлением летних
каникул увеличивается также количество погибших между детей,
сообщили в ГСЧС Фото: pixabay.com (архив) По данным ведомства,
самая распространенная причина несчастных случаев на воде –
несоблюдение гражданами правил безопасного поведения."Почти
полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с
начала июня количество погибших составляет более 170 человек", –
говорится в сообщении.С наступлением летних
каникул увеличивается также количество погибших между детей,
отметили в ГСЧС. В июне на водоемах погибло уже более 20
детей, еще восемь детей удалось спасти.В ведомстве добавили, что в
Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают
из Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега
на надувных матрасах. Каждый день фиксируется до десяти подобных
случаев.
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