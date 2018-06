Компания Structured Asset Sales подала в суд на британского исполнителя Эда Ширана, обвинив его в плагиате. Как утверждает компания, Ширан скопировал части песни популярного в 60-70-х годах американского певца и композитора Марвина Гея, сообщает со ссылкой на BBC. По ее данным, сумма иска составляет 100 млн долларов. По мнению истцов, Ширан использовал мелодию, ритм, гармонию, партии барабанов и бас-гитары, а также другие элементы песни Гея “Let’s Get it On”, вышедшей в 1973 году в своей композиции “Thinking Out Loud”. Как уточняет BBC, Structured Asset Sales выкупила часть прав на композицию Гея у родственников соавтора песни Эдварда Таунсенда, который умер в 2003 году. Наследники Гея, которые также обладают правами на “Let’s Get it On”, уже обвиняли Ширана в плагиате песни в 2016 году, однако неизвестно, был ли поданный ими иск удовлетворен. Певец отрицает обвинения в свой адрес. В апреле 2017 Ширан выплатил 20 млн долларов американским музыкантам Томасу Леонарду и Мартину Харрингтон по иску о нарушении авторских прав. В своем обращении в суд Леонард и Харрингтон указали, что песня Ширана “Photograph” частично копирует их композицию “Amazing”. Как сообщал в Ивано-Франковске требуют освятить стадион после выступления Олега Винника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки песни гея ширан как ширана Теги: культура