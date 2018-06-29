Адвокат осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что одно прошение о помиловании украинца поступило из Европы, второе – из РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook Имен просителей Динзе не назвал."По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать, от кого, как и почему. Мне эту информацию доложили. Я считаю, что ее должны будут озвучить те люди, которые это сделали", – отметил адвокат.Он уточнил, что одно из прошений о помиловании поступило из Европы, второе – из России.По словам Динзе, юридически о помиловании не обязательно должна просить семья."Это могут быть, соответственно, и люди из-за границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", – добавил защитник. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ она несколько раз безрезультатно пыталась попасть к Сенцову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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