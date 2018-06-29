|
Адвокат сообщил, что в Кремле есть два прошения о помиловании Сенцова
|
29.06.2018 21:16
|
Адвокат осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова
Дмитрий Динзе заявил, что одно прошение о помиловании украинца
поступило из Европы, второе – из РФ. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook Имен просителей Динзе
не назвал."По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я
не буду озвучивать, от кого, как и почему. Мне эту информацию
доложили. Я считаю, что ее должны будут озвучить те люди, которые
это сделали", – отметил адвокат.Он уточнил, что одно из
прошений о помиловании поступило из Европы, второе – из
России.По словам Динзе, юридически о помиловании не обязательно
должна просить семья."Это могут быть, соответственно, и люди из-за
границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о
помиловании нет", – добавил защитник. Сенцов был
приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа
2015 года. Российский суд признал его виновным в создании
в Крыму террористического сообщества и руководстве им,
покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном
хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух
террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов
своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил
бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За
время пребывания в РФ она несколько раз
безрезультатно пыталась попасть к Сенцову.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира