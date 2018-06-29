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В Украине с начала года на водоемах погибло почти 500 человек - ГСЧС
29.06.2018 21:24
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самая распространенная причина несчастных случаев на воде – несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С наступлением летних каникул увеличивается также количество погибших между детей, сообщили в ГСЧС Фото: pixabay.com (архив) По данным ведомства, самая распространенная причина несчастных случаев на воде – несоблюдение гражданами правил безопасного поведения."Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек", – говорится в сообщении.С наступлением летних каникул увеличивается также количество погибших между детей, отметили в ГСЧС. В июне на водоемах погибло уже более 20 детей, еще восьмерых детей удалось спасти.В ведомстве добавили, что в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Каждый день фиксируется до 10 подобных случаев.

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