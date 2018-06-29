Документального подтверждения российского гражданства удерживаемого в России политзаключенного Олега Сенцова не существует.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека , передает со ссылкой на .

", непременно, признает, что Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть такая справка, согласно которой, в Лабытнанги, в колонию №8 доставили гражданина республики Украина Сенцова Олега Геннадьевича, и в деле есть паспорт, который выдан в Украине... И следовательно ни одного документа, который бы подтверждал, что Сенцов Олег является гражданином Российской Федерации на сегодня нет. Нам никто не смог предоставить ни копию этого документа, этого паспорта, что он российский гражданин, ни его номера. Этого документа не существует, и следовательно он гражданин Украины", - заявила Денисова.

Напомним, ранее украинский омбудсмен заявила, что (РФ) пытается силой навязать украинскому заключенному Олегу Сенцову российское гражданство в качестве наказания.

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