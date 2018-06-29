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"Суд" в оккупированной Голубовке приговорил мужчину к аресту на полгода за "надругательство" над флагом "ЛНР"
29.06.2018 21:32
По данным боевиков, в октябре 2017 года мужчина сорвал флаг "ЛНР" с флагштока и "распорядился им по собственному усмотрению". Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Суд" луганских сепаратистов арестовал мужчину за манипуляции с флагом Фото: lug-info.com Решение об аресте вынес локальный "суд".По информации сепаратистов, 8 октября 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с несколькими несовершеннолетними повредил флагшток и сорвал флаг со здания "Кировского городского суда", после чего они "распорядились им по собственному усмотрению".Отмечается, что мужчина "полностью признал вину и раскаялся в содеянном".

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