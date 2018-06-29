По данным боевиков, в октябре 2017 года мужчина сорвал флаг "ЛНР" с
флагштока и "распорядился им по собственному усмотрению". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке "Суд" луганских
сепаратистов арестовал мужчину за манипуляции с флагом Фото:
lug-info.com Решение об аресте вынес локальный "суд".По информации
сепаратистов, 8 октября 2017 года подсудимый, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, вместе с несколькими несовершеннолетними
повредил флагшток и сорвал флаг со здания "Кировского городского
суда", после чего они "распорядились им по собственному
усмотрению".Отмечается, что мужчина "полностью признал вину и
раскаялся в содеянном".
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