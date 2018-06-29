Женская национальная сборная Украины уверенно стартовала в квалификации к чемпионату Европы по баскетболу 3×3, которая проходит на территории французского города Пуатье, передает

Украинский не имели проблем сначала в игре с Ирландией — 21:3. Затем “желто-голубые” разгромили Германию — 17:4.

На завтра нашу команду ожидает две игры — против Польши (старт в 15:30) и Швеции (19:40).

Заметим, что победители групп напрямую выйдут в финальный турнир чемпионата Европы. Команды из вторых и третьих мест разыграют две путевки.

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