Пользователи социальной сети Twitter смогут узнать дополнительные данные о рекламодателе, а также сумму, потраченную на размещение рекламы, и информацию о целевой аудитории сообщения. С заказчиками рекламы можно будет ознакомиться на умышленно созданной интернет-странице Фото: EPA В заявлении говорится, что на начальной стадии работы сервиса информация будет касаться только политической рекламы в США. В будущем также можно будет проверить любое объявление.С заказчиками рекламы можно будет ознакомиться на умышленно созданной интернет-странице. На ней можно найти любой рекламный твит, а также соответствующую информацию о рекламодателе. На странице будут представлены данные о рекламных сообщениях, опубликованных за последние 7 дней. Если твит был удален, информация о нем будет отображаться 24 часа после удаления.Пользователи Twitter смогут узнать дополнительные данные о рекламодателе, а также сумму, потраченную на размещение рекламы, и информацию о целевой аудитории сообщения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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