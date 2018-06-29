Пользователи социальной сети Twitter смогут узнать дополнительные
данные о рекламодателе, а также сумму, потраченную на размещение
рекламы, и информацию о целевой аудитории сообщения. С заказчиками
рекламы можно будет ознакомиться на умышленно созданной
интернет-странице Фото: EPA В заявлении говорится, что на начальной
стадии работы сервиса информация будет касаться только политической
рекламы в США. В будущем также можно будет проверить любое
объявление.С заказчиками рекламы можно будет ознакомиться на
умышленно созданной интернет-странице. На ней можно найти любой
рекламный твит, а также соответствующую информацию о рекламодателе.
На странице будут представлены данные о рекламных сообщениях,
опубликованных за последние 7 дней. Если твит был удален,
информация о нем будет отображаться 24 часа после
удаления.Пользователи Twitter смогут
узнать дополнительные данные о рекламодателе, а также сумму,
потраченную на размещение рекламы, и информацию о целевой аудитории
сообщения.
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