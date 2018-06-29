Дональд Трамп призвал французского президента Эммануэля Макрона выйти из Европейского Союза.

Это произошло во время частной встречи в Белом доме в конце апреля, передает со ссылкой на .

Лидеры обсуждали торговлю между двумя странами, когда Трамп сказал: "Почему бы вам не выйти из ЕС?". После этого он добавил, что предложит Франции двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем у только ЕС.

Как пишет издание, этот факт указывает на то, что президенту не хватает базового понимания взглядов Макрона и тех людей, которые его выбрали. Действия Трампа также можно расценивать, как намерение развалить организацию-союзника, хотя это и противоречит официальной политике Вашингтона.

Во время саммита "Большой семерки" Дональд Трамп заявил о том, что считает Крым российским. К тому же, американский президент подверг критике украинское руководство и отметил, что "Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире".

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