Как утверждает глава Липецкой области Олег Королев, он не писал,
будто невыход сборной ФРГ в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
связан с тем, что эта страна развязала две мировые войны. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Королев: Кто-то
крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией
Фото: admlip.ru В сообщении говорилось, что неудача действующих
чемпионов мира была не случайной: "На этой земле Германия развязала
две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв
мстили и будут мстить им".Твит был удален. Вечером 29 июня Королев
написал, что "дорожит" сотрудничеством с ФРГ."Кто-то опять мне в
твиттере наляпал – теперь про немцев в футболе. Видно, этот
"кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с
Германией (инвестиции и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и
с другими инвесторами. Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно",
– заявил губернатор.
Кто-то опять мне в Твиттере
наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко
завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией
(инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др
инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.
— Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 червня 2018 р.
На чемпионате мира в России в последнем туре группового
турнира футболисты из ФРГ проиграли сборной Южной Кореи со
счетом 0:2 и не смогли выйти из группы.
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