Как утверждает глава Липецкой области Олег Королев, он не писал, будто невыход сборной ФРГ в 1/8 финала чемпионата мира по футболу связан с тем, что эта страна развязала две мировые войны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Королев: Кто-то крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией Фото: admlip.ru В сообщении говорилось, что неудача действующих чемпионов мира была не случайной: "На этой земле Германия развязала две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им".Твит был удален. Вечером 29 июня Королев написал, что "дорожит" сотрудничеством с ФРГ."Кто-то опять мне в твиттере наляпал – теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами. Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно", – заявил губернатор. Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 червня 2018 р. На чемпионате мира в России в последнем туре группового турнира футболисты из ФРГ проиграли сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогли выйти из группы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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