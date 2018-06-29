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Зірка серіалу "Секретні матеріали" закрутив роман з молоденькою дівчиною
29.06.2018 21:53
57-річний актор Девід Духовни, зірка серіалу "Секретні матеріали", який у 2014 році розлучився з дружиною, закрутив роман з 25-річною дівчиною.

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Про їх роман заговорили ще в 2017 році. Подейкують, юна Монік Пенделберрі кинула роботі і всюди супроводжує Девіда. навіть на зйомках. Сам актор ніяк не коментує цей роман і жодних коментарів з приводу цих чуток не дає.

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