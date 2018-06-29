|ФИФА проверила футболистов сборной России на допинг перед матчем ЧМ 2018 с Испанией
|29.06.2018 21:56
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На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА.Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией! pic.twitter.com/DJc9cQ50RG— Сборная России (@TeamRussia) 29 июня 2018 г.
Матч Испания – Россия пройдет в рамках 1/8 финала ЧМ 2018 1 июля.21 июня глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт потребовал от ФИФА проверить игроков сборной России на допинг после двух побед команды на чемпионата мира 2018.
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