|Минэкономразвития отменит лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства, - Емельян
|29.06.2018 22:04
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"Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию на годы", заявил министр инфраструктуры УкраиныМинистр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.
Фото: censor.net.ua
Относительно ситуации с Тунисом Емельян отметил, что в течение суток все украинские туристы вернутся домой.
"Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo". Считаю недопустимым, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда". Относительно Туниса: в течение суток все украинские туристы вернутся домой. Относительно дальнейшего: раз свободный рынок не работает - вводим эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля", - сообщил Владимир Емельян.
Он сообщил, что договорился с коллегами из Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития и торговли провести 3 июля общее расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями.
"Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства. Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов.... Причем, если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 - жестоко ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами. Порядок мы наведем!", - заявил министр инфраструктуры Украины.
Напомним, в аэропорту в Тунисе уже вторые сутки около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.