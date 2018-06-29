Относительно ситуации с Тунисом Емельян отметил, что в течение суток все украинские туристы вернутся домой.

"Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo". Считаю недопустимым, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда". Относительно Туниса: в течение суток все украинские туристы вернутся домой. Относительно дальнейшего: раз свободный рынок не работает - вводим эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля" , - сообщил Владимир Емельян.

Он сообщил, что договорился с коллегами из Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития и торговли провести 3 июля общее расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями.