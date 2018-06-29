Изменение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который наделяет ее обвинительным функциями, позволит международному сообществу за помощью независимого расследования определять ответственных за совершение нападений с использованием химического оружия. С таким утверждением выступил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, статью которого для газеты The Daily Telegraph опубликовала в пятницу пресс-служба МИД Великобритании, передает

“Международное общество должно иметь возможность установить истину с помощью независимого расследования, уполномоченного не только определять, применялось ли химическое оружие, но и кем (оно было применено)”, — написал глава британского МИД. “В немалой степени благодаря британской дипломатии ОЗХО сможет ответить на все важнейшие вопросы о любом будущем инциденте: что, когда и где произошло, и кто несет за это ответственность”, — утверждает автор.

Как сообщал Евросоюз готов помочь Организации по запрещению химического оружия в реализации решения по расширению мандата организации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в четверг в Брюсселе.

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