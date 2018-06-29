Немецкая полиция нашла подозреваемого в особенно тяжелом преступлении через 25 лет.

Идет речь о жестоком изнасиловании и убийстве 16-летней ученицы гимназии Николь Денис Шаллов. Девушку нашли мертвой в Дортмунди в 1993 году неподалеку от своего дома, передает со ссылкой на .

Подозреваемого удалось обнаружить благодаря следам ДНК, найденным на теле убитой, заявил прокурор Дортмунда Хеннер Крузе на пресс-конференции в четверг. Им оказался житель Северного Рейна-Вестфалии.

"Это мужчина, который в прошлом часто привлекался к криминальной ответственности", заявил Крузе.

По словам прокурора, преступник уже осужденный за насилие над женщинами и содержится под стражей с 2011 года. Теперь ему угрожает пожизненное заключение.

По словам полицейского Уве Блоку, который с 2000 года занимается этим делом, расследование было усложнено из-за того, что следы ДНК были практически смыты дождевой водой.

Новейшая методика ДНК-теста позволила обнаружить подозреваемого.

"Ретивость вознаграждена", сказал прокурор Хеннер Крузе. Внешний вид подозреваемого совпадает со свидетельскими показаниями, какие они дали 25 лет тому назад.

В Полтавской области из зала Миргородского районного суда убежал особенно опасный преступник Виталий Суржан. Стражи порядка предупреждают, что мужчина может быть вооружен, передает пресс-служба Нацполиции региона. В области действует план-перехват.

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