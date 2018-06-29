|Витренко: Принудительное взыскание долга "Газпрома" остановлено только в Швеции
|29.06.2018 22:12
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https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10155849698138458
С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".По утверждению украинской компании, с 1 марта на сумму долга "Газпрома" насчитывается пеня."Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".30 мая "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд.14 июня в российской компании проинформировали, что добились приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите. По данным "Газпрома", апелляционный суд шведского округа Свеа 28 июня оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма.В НАК "Нафтогаз України" 29 июня заявили, что решение о приостановке не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. "Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома", – говорилось в заявлении.
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