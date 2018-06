Украина занимает 152 место по уровню безопасности между 163 стран мира Самой опасной страной остается Сирия В рейтинге уровня безопасности организации Institute for Economics and Peace этого года Украина заняла 152 место. Фото: visionofhumanity.org Согласно отчету Institute for Economics and Peace, самыми безопасными странами для жизни стали Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Фото: visionofhumanity.org Фото: visionofhumanity.org Россия заняла 154 место. Самой опасной страной остается Сирия. Читайте также: Лишь 13% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, - Инфографика Всего в рейтинге оценивались 163 страны мира. Для этого были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Учитывались также степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное. Напомним, Индия заняла первое место в рейтинге самых опасных для женщин стран . Украина вошла в пятерку лидеров стран мира по распространению мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза . Индия возглавила рейтинг самых опасных стран для женщин

