|Украина занимает 152 место по уровню безопасности среди 163 стран мира
|29.06.2018 22:12
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Самой опасной страной остается СирияВ рейтинге уровня безопасности организации Institute for Economics and Peace этого года Украина заняла 152 место.
Фото: visionofhumanity.org
Согласно отчету Institute for Economics and Peace, самыми безопасными странами для жизни стали Исландия, Новая Зеландия и Австрия.
Фото: visionofhumanity.org
Фото: visionofhumanity.org
Россия заняла 154 место.
Самой опасной страной остается Сирия.
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Всего в рейтинге оценивались 163 страны мира. Для этого были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Учитывались также степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное.
Напомним, Индия заняла первое место в рейтинге самых опасных для женщин стран.
Украина вошла в пятерку лидеров стран мира по распространению мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза.