Погода, Новости, загрузка...
Украина занимает 152 место по уровню безопасности среди 163 стран мира
29.06.2018 22:12
Украина занимает 152 место по уровню безопасности между 163 стран мира
Самой опасной страной остается Сирия
В рейтинге уровня безопасности организации Institute for Economics and Peace этого года Украина заняла 152 место.
Украина занимает 152 место по уровню безопасности среди 163 стран мира Фото: visionofhumanity.org

Согласно отчету Institute for Economics and Peace, самыми безопасными странами для жизни стали Исландия, Новая Зеландия и Австрия.

Украина занимает 152 место по уровню безопасности среди 163 стран мира Фото: visionofhumanity.org

Украина занимает 152 место по уровню безопасности среди 163 стран мира Фото: visionofhumanity.org

Россия заняла 154 место.

Самой опасной страной остается Сирия.

Читайте также: Лишь 13% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, - Инфографика

Всего в рейтинге оценивались 163 страны мира. Для этого были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Учитывались также степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное.

Напомним, Индия заняла первое место в рейтинге самых опасных для женщин стран.

Украина вошла в пятерку лидеров стран мира по распространению мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза.

  • Индия возглавила рейтинг самых опасных стран для женщин
  • Новые президентские рейтинги: Тимошенко и Гриценко в лидерах, - ИНФОГРАФИКА
  • Агентство Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить