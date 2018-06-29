Самой опасной страной остается Сирия

Согласно отчету Institute for Economics and Peace, самыми безопасными странами для жизни стали Исландия, Новая Зеландия и Австрия.

Фото: visionofhumanity.org

Фото: visionofhumanity.org

Россия заняла 154 место.

Самой опасной страной остается Сирия.

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Всего в рейтинге оценивались 163 страны мира. Для этого были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Учитывались также степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное.

Напомним, Индия заняла первое место в рейтинге самых опасных для женщин стран .