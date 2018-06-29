На саммите Евросоюза приняли решение о необходимости ограничения количества мигрантов, прибывающих в страны Европы.

Для этого создадут специальные центры по приему беженцев, передает со ссылкой на .

Чтобы сократить количество мигрантов в Европу также увеличат финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, усилится контроль на внешних границах.

Соответствующие решения приняли с учетом жесткой позиции Италии и Германии по проблеме мигрантов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достичь согласия удалось благодаря сотрудничеству европейских стран.

"После девяти часов дискуссий было найдено путь к достижению соглашения. Это победа европейского сотрудничества", - сказал он.

При этом канцлер Германии говорит, что несмотря на общее решение, между стран ЕС сохраняются глубокие противоречия.

"Нам необходимо еще проделать большую работу, чтобы перебросить мост через расхождения во мнениях", - отметила она.

Италии Джузеппе Конте доволен решением. Он сказал: "теперь Италия не одинока", при этом он не говорит с точностью, будут ли создаваться центры для беженцев на итальянскойтерритории.

За сутки итальянская и марокканская береговые охраны, а также представители неправительственных организаций спасли 629 человек из Северной Африки. Все нелегально переправлялись Средиземным морем в Европу на лодках.

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