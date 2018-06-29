|Клих похудел и имеет проблемы с психикой, - адвокат
|29.06.2018 22:20
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Адвокат не смог подтвердить или опровергнуть то, голодает Клих или перевели его в психиатрическую больницуАдвокат заключенного в России Станислава Клих Роман Качанов заявляет, что его подзащитный заметно похудел и имеет проблемы с психикой.
Фото: radiosvoboda.org
Адвокат посетил Клих 26 июня.
"Конечно, я не специалист, а не психиатр, но по моим наблюдениям, его психическое состояние здоровья существенно ухудшилось. Ему становится хуже. С ним очень трудно общаться, он даже не реагирует на какие-то яркие стимулы", - цитирует адвоката "Общественное радио".
Физическое состояние Клиха также ухудшилось, сообщил Качанов.
"Он существенно похудел с того момента, как я в него был последний раз - это было 16 мая. Я спросил, зачем он голодает. Он сказал: в поддержку Олега Сенцова", - рассказал Качанов.
Заместитель начальника тюрьмы сказал, что Клих принимает пищу, сообщил адвокат.
"Кому из них верить, не ясно. Может быть и то, и другое. Но то, что он (Клих, - ред.) очень ограничил себя в еде, это точно. По нему видно, потому что он очень сбросил в весе", - сказал адвокат.
Адвокат не смог подтвердить или опровергнуть то, перевели ли Клиха в психиатрическую больницу.
"Это вполне вероятно, учитывая его психическое состояние. Могли. А перевели или нет - я не знаю. Когда им (в тюрьму, - ред.) звонишь, они говорят, что по телефону такую информацию не предоставляют", - сказал Качанов.
Напомним, мать политзаключенного Тамара Клих сообщила, что ее сына могли перевести из тюрьмы в психиатрическую больницу.
Украинца Станислава Клиха задержали в России в 2014 году и обвинили в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны в 90-х годах. Следствие считает, что Клих воевал против России и убивал русских солдат. Клиха приговорили к 20 годам лишения свободы. Украинец своей вины не признает.