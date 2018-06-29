Адвокат не смог подтвердить или опровергнуть то, голодает Клих или перевели его в психиатрическую больницу

Адвокат посетил Клих 26 июня.

"Конечно, я не специалист, а не психиатр, но по моим наблюдениям, его психическое состояние здоровья существенно ухудшилось. Ему становится хуже. С ним очень трудно общаться, он даже не реагирует на какие-то яркие стимулы" , - цитирует адвоката "Общественное радио".

Физическое состояние Клиха также ухудшилось, сообщил Качанов.

"Он существенно похудел с того момента, как я в него был последний раз - это было 16 мая. Я спросил, зачем он голодает . Он сказал: в поддержку Олега Сенцова" , - рассказал Качанов.

Заместитель начальника тюрьмы сказал, что Клих принимает пищу, сообщил адвокат.

"Кому из них верить, не ясно. Может быть и то, и другое. Но то, что он (Клих, - ред.) очень ограничил себя в еде, это точно. По нему видно, потому что он очень сбросил в весе" , - сказал адвокат.

Адвокат не смог подтвердить или опровергнуть то, перевели ли Клиха в психиатрическую больницу.

"Это вполне вероятно, учитывая его психическое состояние. Могли. А перевели или нет - я не знаю. Когда им (в тюрьму, - ред.) звонишь, они говорят, что по телефону такую информацию не предоставляют" , - сказал Качанов.

Напомним, мать политзаключенного Тамара Клих сообщила, что ее сына могли перевести из тюрьмы в психиатрическую больницу .