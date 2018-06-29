Германия достигла политических договоренностей с Испанией и Грецией о сотрудничестве в миграционной политике. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу федерального канцлера Ангелы Меркель.

В сообщении указано, что Греция и Испания заявили о готовности принять обратно искателей убежища, выявленных немецкими властями на немецко-австрийской границе. Речь идет о беженцах, зарегистрированных в системе EURODAC этих стран.

Германия планирует постепенно закрывать случаи воссоединения семей в Греции и Испании для сохранения единства семей. Детали этих шагов согласовывать в течение следующих четырех недель и регулярно пересматривать. Сотрудничество в этой сфере начнется сразу после достижения соответствующих договоренностей.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер дал Меркель время до конца июня, чтобы она нашла общеевропейское решение для решения миграционного кризиса. В противном случае он угрожал единолично закрыть границы для беженцев.

Как сообщал , Египет не намерен устраивать на своей территории центры для беженцев.

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