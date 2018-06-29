"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей пятницы, 29 июня. Ключевые события пятницы Фото: Людмила Денісова / Facebook, ЕРА, coe.int На саммите Евросоюза в Брюсселе принято итоговое заявление, в котором лидеры стран Европы выразили озабоченность в связи с отсутствием прогресса на переговорах по Brexit. Они также достигли соглашения по вопросам миграции.Лидеры стран ЕС договорились продлить на полгода санкции против России.Они также призвали Россию признать ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing 777 рейса МН17.29 июня Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что решение Бюро ПАСЕ не гарантирует возвращения России в ассамблею.Украинский омбудсмен Людмила Денисова по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве.Она заявила, что гарантии президента России Владимира Путина по допуску украинского омбудсмена к политзаключенным, в частности, к режиссеру Олегу Сенцову, не были выполнены.Украинский омбудсмен добавила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных.Адвокат осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, на данный момент к российской власти есть два прошения о помиловании осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова – одно поступило из Европы, второе – из РФ.Российский газовый монополист "Газпром" подал новый иск о расторжении действующих контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. Глава правления компании Алексей Миллер сообщил, что Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала по расторжению текущих контрактов с компанией "Нафтогаз України".Сегодня стало известно, что во время юниорского чемпионата Европы 2018 года в албанском Дурресе два украинских атлета, Игорь Обухов и Алена Шевкопляс, сдали положительные допинг-пробы, из-за чего сборную Украины по тяжелой атлетике могут не допустить к Олимпийским играм 2020 года в Токио.Адвокат украинца Станислава Клиха, удерживаемого в российской тюрьме, констатировал, что состояние здоровья заключенного ухудшилось. Его отправили в психиатрическую больницу.Сегодня после 3,5 лет заключения освободили брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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