Бюро поручило регламентному комитету Ассамблеи безотлагательно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ

В соответствии с решением этого органа, руководство ассамблеи "приняло во внимание" все предложения, собранные в течение года чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием российской и всех других национальных делегаций, информирует "Европейская правда " по итогам заседания Бюро, которое состоялось в Страсбурге в пятницу 29 июня.

Из этих предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ, и поручило регламентному комитету Ассамблеи безотлагательно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

"Обратиться в комитет по вопросам правил, иммунитетов и институциональных вопросов ... подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений в тех Правил ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривание полномочий и прав национальных делегаций", - говорится в принятом решении бюро.

Как известно, сейчас ПАСЕ право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 г. Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

Ранее сообщалось, что Россия требует в Совете Европы снятия санкций.

Напомним, 21 ноября Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы получил запрос о проведение не запланированных дебатов о снятии санкций с РФ и восстановления ее участия в работе ассамблеи.

30 июня Россия официально остановила платежи в Совет Европы и поставила под сомнение будущие отношения с СЕ через "глубокий кризис в ПАСЕ". В МИД РФ утверждают, что с тех пор, как против российской делегации в ассамблее были введены санкции за незаконную аннексию Крыма, "ситуация в ПАСЕ только деградирует".

В свою очередь г енеральний секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил за возвращение РФ в ПАСЕ без выполнения резолюций. Если это произойдет, то украинской делегации там больше нечего делать.