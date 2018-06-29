|Вийшла заміж? Міка Ньютон позує у весільній сукні (ФОТО)
|29.06.2018 22:37
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Відомо, що Міка заручена з власником модельного агентства Saint Agency Крісом Сааведра. Закохані планували весілля 22 грудня 2018 року. Але нещодавно Ньютон опублікувала в мікроблозі кілька фото, на яких вона позує у весільній сукні. Шанувальники вже почали запитувати, чи не вийшла заміж спіачка, але зірка повідомила, що тепер лише обирає сукню для торжества:
"Допоможіть мені вибрати весільну сукню! Так багато варіантів!! Я розгубилася! Яке з них ваше улюблене!??", - запитала вона.
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