Співачка ще в 2017 році повідомила, що збирається заміж. Саме тому вона виїхала в США, де активно працює і готується до важливої події у своєму житті.



Допис, поширений Mika Newton (@mikanewton) 26 Тра 2018 р. о 9:33 PDT



Відомо, що Міка заручена з власником модельного агентства Saint Agency Крісом Сааведра. Закохані планували весілля 22 грудня 2018 року. Але нещодавно Ньютон опублікувала в мікроблозі кілька фото, на яких вона позує у весільній сукні. Шанувальники вже почали запитувати, чи не вийшла заміж спіачка, але зірка повідомила, що тепер лише обирає сукню для торжества:



"Допоможіть мені вибрати весільну сукню! Так багато варіантів!! Я розгубилася! Яке з них ваше улюблене!??", - запитала вона.



Допис, поширений Mika Newton (@mikanewton) 20 Чер 2018 р. о 11:02 PDT



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